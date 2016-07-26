Красноярцев позвали на соревнования по подтягиванию

30 сентября на острове Татышев (площадка «CrossFit») пройдёт первенство города по подтягиванию, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму мэрии.

К соревнованиям допускаются участники в 11 возрастных группах среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин, при наличии свидетельства о рождении, паспорта или их копий.

Программа проведения первенства по подтягиванию:

10.00 — 11.00 — мальчики (6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет);

11.00 — 12.00 — мальчики и юноши (13-15 лет, 16-17 лет);

12.00 — 12.20 — торжественное открытие соревнований и награждение победителей и призеров состоявшихся возрастных категорий;

12.20 — 13.20 — мужчины (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет)

13.20 — 14.20 — мужчины (50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше);

14.20 — 14.50 — женщины (абсолютная категория);

15.00 — 15.20 — награждение победителей и призёров соревнований.

«Массовые городские соревнования по подтягиванию мы проводим с 2013 года в рамках проекта „Турник в каждый двор“. Два раза в год мы выявляем сильнейших в этой дисциплине. Отрадно, что соревнования продолжают набирать обороты, в них уже поучаствовало несколько тысяч красноярцев, появились свои герои. Хочется отметить красноярского ветерана спорта Валентина Киреева, который в своем солидном возрасте — 87 лет — продолжает участвовать в этих соревнованиях и показывать невероятные результаты — до 20 подтягиваний. В этом году у нас обновился и абсолютный рекорд соревнований. В мае в финале кубка по подтягиванию уроженец Енисейска Андрей Исыпов совершил 80 подниманий!» — рассказал руководитель Красспорта Валерий Черноусов.

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Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят подарочным сертификатом, медалями и грамотами. Абсолютный победитель соревнований среди всех возрастных категорий определится по лучшему техническому результату (количество раз) и получит кубок и подарочный сертификат.

Заявки на участие в первенстве подаются главному секретарю в день проведения соревнований.