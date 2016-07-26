День смайлика и звезда Black Star: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 16°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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В 10:00 пройдет выездное совещание по вопросу развития парка на территории бывшего завода «Сибсталь». Напомним, что данная территория в 79 тысяч квадратных метров была долгое время заброшена. Этой весной начались работы по благоустройству и формированию многофункционального общественного пространства. В парке запланированы работы по озеленению, обустройству пешеходной, беговой и велосипедной дорожек, зон отдыха, гимнастической и танцевальной площадок, детской игровой площадки. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 10:30 самых маленьких красноярцев приглашают в Театр кукол на мастер-класс «Домашняя театральная кукла» (5+). Ребят познакомят с различными системами кукол, а также покажут, как и из каких домашних предметов их можно сделать самостоятельно. Под руководством опытных артистов-кукловодов участники смастерят настоящую перчаточную куклу. Все материалы предоставляются театром.

В детском кинотеатре Мечта пройдет бесплатный мастер-класс «Придумай смайлик» (0+). Организаторы приглашают всех желающих отметить необычный праздник — День рождения электронного смайлика, улыбками которого обмениваются миллионы людей по всему миру. На мастер-классе участники будут придумывать веселые, забавные, смешные или грустные смайлики и тут же воспроизводить их из бумаги и картона. Начало в 14:00.

А в ресторане «Yoga-Bar» пройдет мастер-класс для девушек с говорящим названием «Влюбить в себя навсегда!» (18+). Организаторы обещают, что за 2 часа общения с профессиональным психологом участницы получат навыки, которые необходимы для того, чтобы легко знакомиться с интересными мужчинами, и сохранять любовь на долгие годы. Начало в 19:00.

На сцене Гранд холл Сибирь пройдет концерт одного из самых успешных и востребованных артистов российского шоу-бизнеса — Егора Крида (6+). Начало в 19:00.