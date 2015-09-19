«Недооцененный город»: питерский бренд посвятил Красноярску коллекцию носков

Питерский бренд дизайнерских носков St.Friday Socks выпустил коллекцию, посвященную Красноярску.

Основой коллекции стали самые очевидные символы и фразы, которые нравятся как гостям города, так и сибирякам. В серию вошли принты с памятником белой лошади (монумент установлен на Стрелке возле БКЗ), единорог с «торжественного» герба города, а также ироничные надписи про великий и могучий Енисей.

Еще один вариант носков предназначен для тех, кто уехал или остался в родном городе — надпись на последних гласит «Рожден в Красноярске (Straight outta Krasnoyarsk)». Другой принт связан с городом-спутником — Железногорском. На паре носков — медведь, держащий в руках атом (точно такой же изображен на гербе закрытого города).

«В России много интересных, самобытных и недооцененных городов. Понятно, что внимание практически всегда уделяется федеральному центру. Но многие мегаполисы, в том числе и Красноярск, назвать периферией уж точно нельзя. На взгляд нашей команды, в самом центре России есть то, о чем можно и нужно рассказывать», — комментирует коллекцию основатель бренда St.Friday Socks Сергей Тонков.

Коллекция носков «Красноярск» уже доступна на сайте производителя и в нескольких красноярских магазинах.