Олимпиада по истории для красноярских школьников пройдет в полевых условиях

25 сентября в Красноярске пройдёт краевая «Военно-историческая олимпиада имени Маршала артиллерии П.Н. Кулешова» для школьников 11 классов. Олимпиада пройдёт в полевых условиях на острове Молокова.

Призёры и победители получат от 3 до 5 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Сибирский федеральный университет в 2018 году.

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Олимпиада позволит оценить знания школьников по истории России и основам военной службы. Участникам предстоит совершить марш-бросок по пересечённой местности протяженностью 2 километра с прохождением шести контрольных пунктов.

По задумке организаторов, участники олимпиады должны пройти по «болоту», ползать по-пластунски с ящиком боеприпасов, собирать автомат Калашникова, поражать мишень из пневматического оружия и даже оказывать первую медицинскую помощь. На каждом контрольном пункте помимо физических упражнений, школьники ответят на вопросы по истории России в виде тестов.

Регистрация участников на сайте олимпиады.

Место проведения: Остров Отдыха, 15а (со стороны стадиона Центральный). Торжественное открытие состоится в 10.00. Старт на полигоне Острова Молокова запланирован на 11.00.