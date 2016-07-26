На Ярмарке здоровья посетителей ждут ежедневные скидки от 5 до 50 %

С 20 по 24 сентября в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет Ярмарка здоровья, где будут представлены всевозможные направления народной медицины и методики оздоровления со всего мира.

В этом году абсолютно все посетители ярмарки получат скидки в размере от 5 до 50 % на услуги и товары от участников. Для этого необходимо лишь приобрести входной билет на ярмарку и получить специальный купон, дающий право на разовую скидку. Ей можно воспользоваться как на ярмарке, так и после ее завершения — в клиниках, салонах и магазинах.

Например, на ярмарке будет действовать скидка 50 % на прием и диагностику у известного игло- и электротерапевта из Китая Сюна Сюечи (400 рублей вместо 800 рублей). А при использовании купона непосредственно в клинике скидка составит 10 % на первый день лечения. Также посетители получат скидки 10 % на покупку природной косметики, трав, фиточаев, полезных и диетических продуктов (стенды участников акции будут помечены на ярмарке специальными знаками).

Прямо на выставке будет работать мобильная баня, где можно попариться и освоить азы банных процедур, узнать об особенностях применения различных веников. Проведет мастер-классы профессиональный парильщик и признанный эксперт банных процедур Евгений Щербо. Еще одной площадкой здоровья в русских традициях станет древнеславянский тренажер «ПравИло». По купону посетители смогут пройти комплекс процедур «парение + тренажер» на ярмарке со скидкой 10 % (900 рублей вместо 1 000).

Также на ярмарке можно попробовать различные техники и виды массажа: юмейхо, вьетнамские техники, висцеральный массаж внутренних органов, буккальный омолаживающий массаж и другие. Сеанс любого из этих массажей по купону будет дешевле на 10 % (900 рублей вместо 1 000 на ярмарке и 1 350 рублей вместо 1 500 в салоне).

Посетители смогут узнать на ярмарке о пользе сибирских трав: лекции и мастер-классы проведет известная травница и телеэксперт Екатерина Матвеева. У нее можно будет приобрести со скидкой 5 % всевозможные травяные сборы и фиточаи: для укрепления здоровья, иммунитета, противопростудные.

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Кроме того, гости ярмарки смогут узнать о природе стресса и о способах борьбы с ним. С посетителями будут работать профессиональные психологи и арт-терапевты, которые проведут занятия по правополушарному рисованию.

21-23 сентября в рамках ярмарки пройдет первый Фестиваль массажа «Мир SPA»: в режиме нон-стоп лучшие массажисты Красноярска будут демонстрировать оригинальные техники и приемы. Здесь можно узнать подробнее о таких видах, как старославянский массаж живота, суставные техники для рук, китайское фитолечение огнём и электромассаж, массаж банными вениками, ударно-динамическая вьетнамская техника, йога для лица, римский массаж ногами и других.

Ярмарка здоровья и народной медицины пройдет с 20 по 24 сентября в Красноярске. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 20 — 23 сентября с 10:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 рублей, для пенсионеров — 70 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.