В домах красноярского «Жилфонда» включили отопление

99 % многоквартирных домов под управлением ГУК «Жилфонд» получили отопление. Специалисты Городской управляющей компании приступили к устранению точечных нарушений в системах теплоснабжения.

За прошедшие сутки сотрудники инженерно-технической службы ГУК «Жилфонд» обеспечили подачу отопления в 2 113 многоквартирных домах. Напомним, старт отопительного сезона для жилищного фонда Красноярска был дан в 00:00 часов 18 сентября.

«Наши специалисты сейчас совершают обходы домов, осматривают инженерные сети на предмет завоздушивания, вместе с инспекторами ресурсоснабжающих организаций уточняют параметры теплоносителя, в случае необходимости производят корректировку работы внутридомовых систем отопления. Так же мы приступили к отработке заявок жителей. Специалисты устраняют локальные неполадки, развоздушивают системы отопления», — отмечает Константин Бородин технический директор ГУК «Жилфонд»

На сегодняшний день под управлением ГУК «Жилфонд» находится 26 многоквартирных домов, в которых отсутствует возможность постановки систем отопления на циркуляцию. В этих домах региональным Фондом капитального ремонта и строительства проводятся работы по ремонту систем отопления.

В Ленинском районе ремонт идет в домах по переулку Ярцевский, 1, ул. Рейдовая, 57б, ул. Рейдовая, 65а, ул. Тобольская, 33, ул. Чайковского, 10, ул. Чайковского, 12, ул. Чайковского, 8а, ул. Ширинская, 15, ул. Энергетиков, 46, ул. Юности, 29, пр. имени газеты Красноярский Рабочий, 48а, ул. Волгоградская, 11а, ул. Волгоградская, 5а, ул. Волгоградская, 9а, ул. Волжская, 24, ул. Коломенская, 23, ул. Львовская, 21а, ул. Московская, 8, ул. Одесская, 3, ул. Пожарского, 168.

В Железнодорожном районе это дома по адресам: ул. Калинина, 35 и ул. Менжинского, 18. В Свердловском районе — ул. 60 лет Октября, 49, ул. Ключевская, 95, ул. Парашютная, 6, ул. Саянская, 247. В настоящее время совместно с региональным Фондом капитального ремонта и строительства прорабатывается вопрос о подключении данных домов к отоплению.

О возникших проблемах с отоплением жителям необходимо сообщать в обслуживающие участки, чьи номера телефонов указаны в платежных документах. А также для оперативной связи с собственниками жилья во всех районных Дирекциях ГУК «Жилфонд» организованы горячие линии по вопросам отопления.

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Телефоны горячих линий ГУК «Жилфонд»: