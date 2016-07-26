Дайджест Newslab.ru: Крест нового мэра

«Новую дорогу и обмыть не грех?»: красноярцы возмутились обедом рабочих на Мира. Фотографию жители города опубликовали сегодня в социальных сетях. Автор снимка пояснил, что «пикник» рабочих, которые занимаются ремонтом улицы, он увидел в районе дома № 37 на пр. Мира. В качестве стола мужчины использовали доску, которую уложили на бампер грузовика и подперли ее сигнальными дорожными конусами.

«Знаете, где ваш ребенок?»: топ гаджетов для детской безопасности Каждый год в России жертвами похищений становятся от 1200 до 1500 детей. Каждый пятый ребенок подвергается насилию со стороны взрослых: учителей, нянь, тренеров, даже родственников. Согласно официальной статистике ГИБДД, с начала 2017 года в ДТП погибли 164 ребенка, а более 5 тыс. детей получили травмы.

«Жевали гудрон, влюблялись и были счастливы»: истории загадочного Академа. В этом году красноярский Академгородок отметил полувековой юбилей. За 50 лет, пожалуй, самый зеленый микрорайон города и «край учёных» превратился в место, где квартиры продают за многие миллионы, а жители пылко сражаются за каждое вырубленное дерево и разрушающую уют многоэтажку. Прогулялись по Академу и готовы поделиться с вами интересными историями и кадрами.

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