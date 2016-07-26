За случайное убийство на юбилее поселка троих мужчин осудили к 22 годам колонии

Троих мужчин осудили за причинение смерти 28-летнему жителю Богучанского района, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. На скамье подсудимых оказались 33-летний гражданин Армении, который приехал в край на заработки, а также двое местных жителей 23 и 34 лет.

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Преступление они совершили 26 июля 2014 года во время празднования 50-летия поселка Таежный. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемые нанесли 28-летнему парню телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Известно, что все фигуранты уголовного дела находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимые свою вину так и не признали. Суд назначил младшему из них 7 лет лишения свободы, 34-летнему мужчине — 7,5 лет, а гражданину Армении — 7 лет и 7 месяцев. Наказание они будут отбывать в колонии строго режима. Максимальный срок, который грозил каждому из них, — до 15 лет лишения свободы.

Приговор был обжалован, но Красноярский краевой суд оставил его без изменения.