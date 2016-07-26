В Красноярске пройдет «горячая линия» по отоплению

21 сентября в районных подразделениях ГУК «Жилфонд» пройдёт «горячая линия» по вопросам отопления в домах.

С 10 до 12 часов дня руководители районных Дирекций Городской управляющей компании будут отвечать на вопросы жителей своего района.

Тепло в квартиры красноярцев начало поступать 18 сентября. На сегодняшний день отопление получили 99 % многоквартирных домов под управлением ГУК «Жилфонд». Специалисты Городской управляющей компании уже приступили к отработке заявок жителей, которые носят локальный характер, в частности, завоздушивание систем отопления. При необходимости в домах может быть произведена дополнительная гидравлическая настройка систем отопления.

«Отопительный период — это особый режим работы. „Единый день контроля“ позволит руководителям в районах получить оперативную информацию о том, как стартовал отопительный сезон в домах непосредственно от жителей. При необходимости скорректировать работу подразделения, если потребуется, понять, есть ли недоработки, где необходимо усилить личный контроль», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

Номера телефонов, по которым директора районных подразделений ГУК «Жилфонд» будут принимать звонки: