Дайджест Newslab.ru: Дольщики и черные риелторы

Красноярские дольщики разбили еще один палаточный лагерь в знак протеста против игнорирования властями их проблем. На этот раз прямо напротив правительства Красноярского края. Смотрите, как это было, в нашей новости!

«„Кинуть“ вас при продаже очень просто»: откровения красноярского риелтора Кто такой риелтор? Лишнее звено или полезный помощник? Как устроена обратная сторона этого бизнеса, живы ли «черные риелторы» и как обманывают при покупке квартир, рассказала Newslab.ru красноярский риелтор Наталья.

«Конкуренция нам только на руку»: как открыть свой стоматологический бизнес. Каждый человек рано или поздно задумывается о «своем деле». Для многих оно так и остается «прожектом», некоторые начинают, но не доводят его до конца, и только единицы достигают заветной цели — создают собственный бизнес. Главный врач и основатель центра современной стоматологии «Артиста» Илья Лобанов рассказал Newslab.ru, что нужно для того, чтобы начать свое дело, и за счет чего стоит привлекать клиентов в условиях жесткой конкуренции.

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