Посиделки с учеными и фестиваль короткометражек: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 12°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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Сегодня в Доме кино последний день II международного фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts-2017 (16+). В этом году в программу отобраны шесть фильмов из более чем тысячи заявок, пришедших на конкурс. Организаторы фестиваля отдали предпочтение зрительскому игровому короткому метру, который не показывался в России. Проголосовать за понравившийся фильм программы можно на сайте фестиваля. Первый сеанс в 11:00.

В большом зале Филармонии пройдет концерт с джаз-бэндом «Денис Мацуев и друзья» (6+). В программе концерта – традиционный джаз и джазовые импровизации на классические темы. Начало в 19:00.

На футбол-арене «Енисей» пройдет матч в рамках Кубка России по футболу между командами «Енисей» и «Ахмат» (6+). Начало матча в 19:00.

В 19:00 всех желающих приглашают в книжный магазин «Бакен» на посиделки с учеными и экспертами под названием «Язык Эйнштейна» (16+). Спикерами станут красноярские молодые ученые. Они кратко и доступно перескажут последние новости из мира науки, прокомментируют их и ответят на вопросы. А ещё в программе – советы «что почитать» и конкурс на «выдуманную лженаучную новость». Бесплатно по предварительной регистрации здесь.