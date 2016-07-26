В Октябрьском районе Красноярска на пожаре погиб человек (видео)

В красноярском микрорайоне ГЭС пожарные два часа тушили горящий жилой дом, сообщили очевидцы происшествия.

Пожар начался, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю в 4:53 на ул. 2-я Камчатская, 95. Двухэтажный частный дом загорелся на площади в 200 кв. метров. Потушить его удалось лишь к семи часам утра. В пресс-службе отметили, что на месте работали 7 пожарных автомобилей и 27 человек.

Очевидцы рассказали, что во время пожара погиб один человек. В пресс-службе краевого управления МЧС пояснили, что причиной пожара, по предварительной версии, стала неосторожность при обращении с огнем.