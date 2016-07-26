Орган против баяна и стихи под музыку: культурная пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 10°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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В 15:50 в детском кинотеатре Мечта пройдет встреча для всех желающих «Магия кино», где участники познакомятся с историей зарубежного кинематографа, научатся понимать и анализировать фильмы (6+). На лекции расскажут о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировым достоянием, и картинах менее известных, но повлиявших на становление киноязыка. Формат кинолектория: 30-минутная лекция по истории кино, просмотр картин, фрагментов фильмов с последующим анализом и обсуждением.

В 17:00 красноярцев приглашают в Органный зал на неожиданный концерт «Орган vs баян» (6+). А вы знаете, что баян может звучать так же, как и орган? Думаете, вы сможете отличить на слух эти два внешне непохожих инструмента, закрыв глаза? На необычном музыкальном баттле вы сможете проверить себя. Соперники: солист Красноярского филармонического русского оркестра Дмитрий Коростелёв (баян) и лауреат международных конкурсов Андрей Бардин (орган).

Сразу после необычного баттла начнется праздничный концерт в честь 35-ти летия Органного зала (6+). В концерте прозвучат 35 фрагментов классической и современной музыки. Зрители смогут принять участие в интеллектуальной музыкальной игре. Начало в 19:00.

В Красноярском институте искусств большой сольный концерт даст молодая и популярная в литературном сообществе поэтесса Ах Астахова (12+). Широкая известность к Ирине пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». Начало в 19:00.

Также в 19:00 торжественным концертом Музыкальный театр открывает новый творческий сезон (6+).