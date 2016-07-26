Дайджест Newslab.ru: Психи и торговые центры

Отличная новость — в сквере на Предмостной площади не появится торговый центр. Власти опомнились и отозвали разрешение. Подробнее — тут.

«По улицам тут бродят полные психи»: приключения Полины в Торонто Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Полина Махова долго выбирала страну для переезда, 5 лет назад улетела в Канаду, отучилась и устроилась на работу. Она до сих пор удивляется местным обычаям, плохой медицине и высоким ценам.

«Вместе — ярче!»: красноярцев научили правильно экономить. Несмотря на непогоду, в Центральном парке Красноярска в воскресенье на фестивале энергосбережения было многолюдно. Всем гостям и случайным прохожим еще раз наглядно показали, куда уходят драгоценное тепло и электроэнергия, и почему потом приходится за них так много платить.

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