В Железнодорожном районе отключат холодную воду

В Железнодорожном районе Красноярска завершается ремонт магистральной сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Для подключения нового участка трубопровода 25 сентября с 9.30 до 23.00 будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

Копылова, 44, 48, 50, 66;

Пролетарская, 31, 47;

Л. Кецховели, 28.

Менжинского, 11, 15,15а ,17.

25 сентября холодную воду будут подвозить с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00. Точки стоянки автоцистерны — ул. Копылова, 66, 50, 48.

«От ул. Кецховели, 28 до ул. Копылова, 36 в этом году мы проложили 1,3 км новых водоводов взамен изношенных труб, — рассказывает генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — На сегодняшний день на этом объекте осталось выполнить две врезки нового участка в городскую систему водоснабжения, которые запланированы на 25 и 17 сентября, а также восстановить благоустройство».

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В 2017 году финансирование ремонтной кампании, по сравнению с прошлым годом, было увеличено в 6,5 раз, а физический объем работ превышает в 9 раз факт 2016 года. К примеру, по сетям водоснабжения и водоотведения было запланировано переложить около 5 км. На 22 сентября уже переложено 3,2 км.

Своими силами с применением метода ГНБ сверх плана уже переложено 2,6 км сетей водоснабжения. Благодаря этой работе производственная программа по капитальному ремонту сетей водоснабжения будет перевыполнена в 1,5 раза, добавили в компании.