Крымскую лаванду, арабские травы и чай с Патриаршего подворья можно купить на Ярмарке здоровья

Только до 24 сентября на Ярмарке здоровья в МВДЦ «Сибирь» красноярцы могут приобрести эксклюзивные продукты и товары.

Например, здесь можно купить настоящую крымскую лаванду, собранную в 2017 году и доставленную ограниченной партией в Красноярск. Травы представлены в виде ароматных букетов и в упаковках с россыпью лавандовых цветков.

Также на ярмарке можно запастись целебными травами с подворья Патриарха Московского и всея Руси. На стенде с вывеской «Православный травник» представлены десятки наименований травяных сборов, фиточаев, бальзамов. Вся продукция поставляется с подворья Данилова монастыря, в котором находится резиденция Патриарха Кирилла. Консультирует посетителей по выбору трав Владимир Клименко — телеведущий федерального канала, известный эксперт по меду и травам.

Большой популярностью на ярмарке пользуются арабские травы, масло и семена черного тмина, натуральное восточное мыло. Вся эта продукция поставляется напрямую из ОАЭ, Египта, Пакистана, Сирии.

Еще одна новинка ярмарки — чистейшая питьевая вода SVETLA, которую еще называют «водой долголетия». Она является мощным антиоксидантом, поскольку обогащена фуллеренами (особыми формами углерода), которые нейтрализуют свободные радикалы. Такая вода дает организму дополнительную жизненную энергию, значительно замедляет старение клеток и способствует продлению жизни, отмечают производители.

Ярмарка здоровья будет работать в Красноярске все выходные в выставочно-деловом центре «Сибирь» (ул. Авиаторов. 19). Время работы: 22–23 сентября с 10:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 рублей, для пенсионеров — 70 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.