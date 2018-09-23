В Березовке судят похитителей мусорных баков (видео)

В поселке Березовка Красноярского края следователи выяснили, кто ворует по ночам на улицах мусорные баки.

Материалы по теме Красноярка сдала в скорую мужчину и ограбила его квартиру

Как рассказали в МО МВД России «Березовский», инспекторы ДПС, патрулируя улицы п. Березовка, задержали автомобиль, в котором находилось четыре мусорных бака, и доставили подозреваемых в полицию для выяснения всех обстоятельств.

В ходе расследования полицейские установили, что двое мужчин в возрасте 27 и 32 лет в ночное время загружали мусорные баки в легковой автомобиль и вывозили, после чего демонтировали и сдавали на металлолом. Следователи доказали, что мужчины совершили 17 краж мусорных баков, сумма ущерба составила более 95 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает лишению свободы от 3 до 4 лет.