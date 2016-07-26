Мастер-класс по цветотерапии и выставка на Столбах: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается облачность и дождь. Температура воздуха днем составит 6°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

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Любителей природы и отчаянных столбистов приглашают на бесплатную выставку «Столбы зовут», посвященную 100-летию заповедной системы России (0+). Автор работ — красноярский художник Александр Попп. Он был инициатором многих выставок не только в нашей стране, но и за рубежом. Его работы экспонировались в представительстве ЮНЕСКО в Париже. На выставке «Столбы зовут» вы увидите пейзажи любимых скал заповедника, портреты столбистов, альпинистов и скалолазов. Место действия: Столбы, сервисный центр «Перевал». Выставка открывается в 10:00.

В 11:20 в Красноярске подведут итоги масштабной независимой оценки качества образования, которая проходила впервые. Эксперты и родители высказали своё мнение о работе школ, детских садов и центров дополнительного образования. Работу учреждений оценивали по четырём основным направлениям — открытость информации, комфортность условий, доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников, удовлетворенность качеством работы. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 12:00 детей и взрослых приглашают на бесплатный мастер-класс по цветотерапии «Цвета радуги» (0+). Участники узнают о значениях различных цветов, а также как улучшить эмоциональное состояние и развить ассоциативное мышление и фантазию. Работа проходит при помощи применения рисунков, мандалы. Место действия: жесткий кинотеатр Мечта.