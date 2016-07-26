Читатели Newslab.ru готовы доверить сбережения кредитно-потребительским кооперативам

Большинство читателей Newslab.ru уже вложили деньги в кредитно-потребительский кооператив. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе на сайте.

Напомним, читателям предлагалось ответить на вопрос «А вы стали бы хранить сбережения в кредитно-потребительском кооперативе», выбрав один вариант ответа. Выяснилось, что более половины красноярцев (63 %) уже вложили средства в кредитно-потребительский кооператив. Около четверти опрошенных (22,3 %), наоборот, не доверяют некоммерческим финансовым организациям. Кроме того, 7,3 % из числа опрошенных готовы хранить сбережения в банках.

Также 7,4 % читателей не знакомы с механизмом работы кредитно-потребительских кооперативов, поэтому не пока не готовы рассматривать такой вариант для сохранения и приумножения сбережений в качестве рабочего.

Как отметили в кредитно-потребительском кооперативе «Инвестсбер», доверие красноярцев к некоммерческим финансовым организациям обоснованно:

«Члены кредитно-потребительского кооператива активно участвуют в жизни финансовой организации. Пайщик в любое время может получить информацию о том, где и как задействованы его сбережения, с ним советуются при принятии управленческих решений. Кооператив — это семья, где каждый член имеет свой голос. В банке, напротив, вы не можете повлиять на управленческие решения в отношении ваших сбережений».

В «Инвестсбере» добавили, что надежность кредитно-потребительского кооператива напрямую зависит от срока существования на рынке. За год любая организация подвергается ряду проверок со стороны контролирующих органов, поэтому перед тем, как стать пайщиком, нужно узнать некоторые детали о деятельности КПК.

«Мы советуем нести деньги в кооператив не сразу, а для начала стать его членом, чтобы иметь возможность бывать на собраниях, принимать решения и получать информацию о финансовой деятельности кооператива. это поможет вам удостовериться, что ваши сбережения никуда не исчезнут, а приумножатся», — уточнили в КПК «Инвестсбер».

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Кредитный потребительский кооператив «Инвестсбер» — один из проектов одноименной финансовой группы. Компания занимается операциями с ценными бумагами, внешнеэкономической деятельностью, инвестициями в наукоемкие проекты, консалтингом в области финансов, работает со сбережениями от населения. В настоящее время «Инвестсбер» работает на территории Республики Хакасия и Красноярского края, а в ближайшее время планирует открыть офисы в Новосибирской и Иркутской областях.