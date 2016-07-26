Дайджест Newslab.ru: Биткоин и плохой бензин

Никогда такого не было — и вот опять! На половине проверенных заправок Красноярска торговали некачественным бензином. Где и каким — читайте в нашей новости.

«Устали от суши и пиццы»: как работает доставка «Обеды в офис» Сколько вы тратите на обеды? За месяц на трапезы может уходить львиная доля вашего бюджета. Однако в Красноярске есть компания, готовая кормить офисных сотрудников совсем недорогими, но сытными комплексными ланчами внушительных размеров. Узнали, как готовят и почем продают блюда от компании «Обеды в офис».

«Вдали от рутины»: рисуем портрет современного геолога. Что вы знаете о геологах? В обывательском понимании образ человека этой профессии непременно ассоциируется с уютным свитером, бородой и романтичными гитарными аккордами у костра. Как и любые стереотипы они далеки от современной геологии и жизни людей, которые знают о земных богатствах России все или почти все. Вместе с экспертами мы выяснили, как становятся геологами и чем занимаются люди этой профессии сегодня.

Биткоин: что это и для чего он нужен? Биткоин! Как много в этом слове... Для депутата он — повод выдвинуть новый запрет, для спекулянта — возможность «срубить бабла», для экономиста — очередной пустой прогноз... А для простого человека он не значит ровным счетом ничего. Но почему последнее время отовсюду только и несется «криптовалюта, биткоин, блокчейн»? Давайте разберемся.

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