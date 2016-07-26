Пиар для работяги и китайская живопись Гохуа: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 4°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Материалы по теме Красноярцам предложили создать паблик-арт из символов эпохи

В 12:00 юных красноярцев приглашают на бесплатный мастер-класс «История искусства для самых маленьких» (5+). В игровой форме дети узнают, что такое искусство, какое искусство считается изобразительным, а также изучат художественные стили и направления и научатся разделять архитектуру от скульптуры. Каждое занятие — это лекция-игра, состоящая из двух частей: познавательной и творческой. Место сбора: детский кинотеатр Мечта.

В рамках проекта «20 фильмов о войне» в Доме кино покажут фильм снятый по мотивам одноименного рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека» (12+). Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух — он выжил, отстоял своё право быть человеком, сохранил способность любить. Начало сеанса в 14:30.

В Доме офицеров пройдет мастер-класс с красноярским художником Виктором Асадчиковым «Танцующая кисть» (16+). Мастер работает в редкой технике китайской живописи Гохуа и обучит ей гостей занятия. Сбор группы в 18:30.

В Театре оперы и балета с постановкой «Колесо фортуны» на сцену выйдут заслуженные артисты театра и кино России (18+). По сюжету подвыпившие писатели спорят — можно ли с помощью PR-технологий из первого встречного прохожего сделать великого писателя? Возможно ли, чтобы полуграмотный работяга cо стройки превратился в гениального богемного писателя — авангардиста? Получилось ли узнаете в 19:00.