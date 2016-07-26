Красноярцы смогут протестировать инновационный материал для сайдинга и ограждений перед покупкой

Компания «ТДВ-Стройресурс» предложила красноярцам протестировать новый высокотехнологичный материал для сайдинга, кровли и ограждений — листы Profplast. Продукт производится в России, но является результатом исследований группы специалистов из Италии, Швеции, Малазии и Китая. Компания является единственным официальным дилером стройматериала в Красноярске.

Двухслойные профилированные листы разной толщины используются как для облицовки фасадов, так и для внутренней отделки промышленных помещений, временных сооружений и т. д. Срок службы материала при правильном монтаже и соблюдении правил эксплуатации составляет не менее 30 лет.

«Пластиковый профнастил востребован на мировом рынке благодаря своей долговечности, эстетическому виду и возможности многократного использования, в отличие от металлического. Особые свойства материала — теплоустойчивость, бесшумность, прочность. Его можно использовать для кровли и облицовки, различных заборов и ограждений, он прост в обслуживании и монтаже. Мы даем 10-летнюю гарантию на материал», — отметили в компании «ТДВ-Стройресурс».

Листы Profplast зарекомендовали себя как в частном домостроении, так и в строительстве административных, производственных и складских зданий. Его отличает более низкая цена по отношению к металлическому аналогу. Кроме того, в профлист Profplast можно повторно использования на следующих стройплощадках.

Оценить преимущества материала Profplast смогут задолго до начала строительных работ. Для этого достаточно связаться с менеджерами компании «ТДВ-Стройресурс» по тел. (391) 273-71-98 или (391) 204-00-15 и получить образец пластикового профнастила, который сможете протестировать, чтобы принять решение о покупке.

Отметим, компания ООО «ТДВ-Стройресурс» как дочерняя организация «Водстрой-плюс» образовалась в сентябре 2007 года и специализируется на поставках современных материалов и оборудования для строительства наружных инженерных коммуникаций водопровода, канализации и отопления от ведущих отечественных и зарубежных производителей.