Волейбольная команда «Красноярский цемент» впервые приняла участие в матчах Кубка «Volley СибирьСтрой», проходивших в Новосибирске.

Победу в турнире, который проводился в спорткомплексе «Север», оспаривали 12 сборных, представлявших предприятия строительной отрасли Томска, Бердска, Криводановки, Новосибирска и Красноярска.

Помимо работников ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), за одноименную команду выступали сотрудники других заводов — Николай Танкович, инструктор по спорту ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») и Александр Васильев, старший юрисконсульт АО «Ангарскцемент» (общество, одним из акционеров которого является группа АО «ХК «Сибцем»).

Команда «Красноярский цемент» первой из группы вышла в плей-офф чемпионата. Но в четвертьфинале и матче за бронзовую медаль новичкам турнира не повезло. В итоге сибцемовцы оказались на четвертом месте.

«Мы ехали в Новосибирск за победой. Ребята показывали красивую игру, за что их благодарили даже соперники. Правда, в конце полуфинальной встречи удача отвернулась от нас, восстановить преимущество уже не получилось», — поделился впечатлениями Данила Ботвинин, директор по транспорту и логистике ООО «Красноярский цемент», представитель сборной.

Однако организаторы чемпионата назвали команду открытием соревнований. Капитан сборной, инструктор по спорту ООО «Красноярский цемент» Данила Липатов признан лучшим диагональным игроком турнира.

«Пропаганде здорового образа жизни мы, как и работники других предприятий холдинга, уделяем серьезное внимание: проводим корпоративные соревнования, участвуем в спартакиадах „Сибирского цемента“, городских и районных состязаниях, — подчеркнул Владимир Афанасин, управляющий директор ООО „Красноярский цемент“. — Коллеги не являются спортсменами-профессионалами, тем не менее, демонстрируют высокий уровень подготовки и желание победить. Так было и в Новосибирске. Мы благодарим руководителей „Сибцема“, „Сибирского бетона“ и комбината „Волна“ за то, что поддержали волейболистов в стремлении попробовать силы на престижном чемпионате. Всего несколько очков не хватило команде до „бронзы“. И все же сибцемовцы выступили достойно и дали нам еще один повод гордиться своей компанией!».