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Красноярцы в прямом радиоэфире получат советы автоюриста и заглянут за кулисы театров
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Красноярцы в прямом радиоэфире получат советы автоюриста и заглянут за кулисы театров

12+ для детей старше 12 лет
26 сентября 12:25
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В сентябре на волнах радио «МИР» 97,4 fm, вещающего в Красноярске и городах Красноярского края, стартовал новый сезон.

«Ведущие Лана Светлова и Андрей Грибов уже освоили обновленный рецепт заваривания утреннего шоу „Кофе навынос“. Они обещают слушателям еще больше кофе, драйва и интересных гостей. Главная же интрига сезона — бодрящие понедельники! Целый час позитива и зажигательных шуток, чтобы раскачаться после выходных и настроиться на новую рабочую неделю. Кто выступит в ролик „зажигалки“ — пока сюрприз. Внимательно следите за эфирами!», — рассказала маркетолог радиостанции «МИР» Анастасия Суворова.

По вторникам компанию ведущим составит опытный автоюрист Николай Рец. Острые вопросы и подводные камни в автостраховании, спорные случаи и незаконные решения — всё это обсудят в прямом эфире. Также эксперту можно будет задать вопросы и получить консультацию.

Ведущая Лана Светлова и автоюрист Николай Рец
Источник: радио «МИР»
Ведущие Алексей Вербицкий и Андрей Грибов в компании очаровательной гостьи
Источник: радио «МИР»
В гостях у радио МИР главный режиссер Музыкального театра Николай Покотыло и PR-менеджер Сергей Токарев
Источник: радио «МИР»
Утренний ведущий Андрей Грибов и заведующая литературной частью Красноярского ТЮЗа Оксана Батуева
Источник: радио «МИР»

Четверг теперь объявлен на «МИРовом» радио днем культуры, спорта и отдыха. Вместе с ведущими и их гостями слушатели смогут пройтись по выставкам и концертам, заглянуть за кулисы театров, обсудить кинопремьеры и достижения красноярских спортсменов.

Как обычно, по пятницам на утреннюю чашечку кофе к ведущим приходит известный ведущий Алексей Вербицкий — любитель хорошей музыки и не менее хороших историй.

«Еще одна новинка сезона — игра „По полам“. Лана и Андрей на этот раз разделились. Лана играет с мужчинами и задает им каверзные вопросы про исконно женские „штучки“. Андрей, в свою очередь, выясняет, насколько хорошо милые дамы разбираются в мужских вопросах. Смогут ли Марс и Венера найти общий язык, слушайте на частоте 97,4 fm», — рассказала Анастасия Суворова.

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