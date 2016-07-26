Красноярцы в прямом радиоэфире получат советы автоюриста и заглянут за кулисы театров

В сентябре на волнах радио «МИР» 97,4 fm, вещающего в Красноярске и городах Красноярского края, стартовал новый сезон.

«Ведущие Лана Светлова и Андрей Грибов уже освоили обновленный рецепт заваривания утреннего шоу „Кофе навынос“. Они обещают слушателям еще больше кофе, драйва и интересных гостей. Главная же интрига сезона — бодрящие понедельники! Целый час позитива и зажигательных шуток, чтобы раскачаться после выходных и настроиться на новую рабочую неделю. Кто выступит в ролик „зажигалки“ — пока сюрприз. Внимательно следите за эфирами!», — рассказала маркетолог радиостанции «МИР» Анастасия Суворова.

По вторникам компанию ведущим составит опытный автоюрист Николай Рец. Острые вопросы и подводные камни в автостраховании, спорные случаи и незаконные решения — всё это обсудят в прямом эфире. Также эксперту можно будет задать вопросы и получить консультацию.

Четверг теперь объявлен на «МИРовом» радио днем культуры, спорта и отдыха. Вместе с ведущими и их гостями слушатели смогут пройтись по выставкам и концертам, заглянуть за кулисы театров, обсудить кинопремьеры и достижения красноярских спортсменов.

Как обычно, по пятницам на утреннюю чашечку кофе к ведущим приходит известный ведущий Алексей Вербицкий — любитель хорошей музыки и не менее хороших историй.