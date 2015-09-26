Полицейские за неделю поймали 15 нарушителей на свадебных автомобилях

Дорожная полиция подвела итоги проверки свадебных машин около красноярских ЗАГСов. Об этом сообщили в пресс-службе ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

В прошлую пятницу и выходные дни в Красноярске инспектора ДПС особое внимание уделяли свадебным кортежам. В пресс-службе отмечали, что особо «придираться» к водителям не будут, но не позволят нарушать правила дорожного движения.

Сегодня сотрудники полка ДПС пояснили, что наряды работали в пятницу и все выходные с 10:00 и до вечера на ул. Дубровинского рядом с Дворцом бракосочетаний, на пр. Мира около дома Семейных торжеств и в районе ЗАГСа Советского района. Также инспекторы контролировали места, где молодожены чаще всего устраивают свадебные фотосессии — смотровую площадку на трассе М-54, район «Питерского мостика» на ул. Сурикова и другие места.

Профилактические беседы полицейские провели с водителями всех машин, входивших в свадебные кортежи. На 15 человек эти беседы не подействовали — их оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров, парковку на пешеходном переходе, а также за совершение аварийно-опасных маневров, например, разворота в неположенном месте.

На этой неделе дорожные полицейские планируют провести еще один рейд и заранее предупредили водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения, чтобы не испортить праздник.