За игры в покер в подвале двум красноярцам грозят сроки

Двое жителей Красноярска предстанут перед судом за незаконное проведение азартных игр, сообщили в ГСУ СК по краю. На скамье подсудимых оказались местные жители 31 и 29 лет.

С февраля 2015 года до 2 декабря 2016 года они проводили запрещенные игры в одном из подвальных помещений по улице Вильского.

«Для игры использовались специальные столы, карты и фишки. Установлено, что обвиняемые осуществляли допуск игроков в игорный клуб, принимали от них деньги, выдавали фишки для осуществления ставок в процессе игры, тем самым заключали основанное на риске устное соглашение о выигрыше, после чего допускали игроков к участию в азартной игре „покер“», — пояснили в управлении.

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Обвиняемые полностью признали свою вину. Им грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В скором времени решение о наказании примет Октябрьский районный суд Красноярска.