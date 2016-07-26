Красноярским старшеклассникам и их родителям расскажут, как бесплатно выучиться в Европе

3 октября в Красноярске пройдет презентация известного в Чехии вуза — Карлова университета. Будущим выпускникам и их родителям расскажут, как получить бесплатное образование в Европе.

Материалы по теме Красноярским родителям напомнили, за что нужно платить в школах и детсадах

«В России до сих пор получение высшего образования за рубежом воспринимается как нечто непонятное и недоступное. На самом деле, учитывая глобализацию и тенденции в политике и экономике всего мира, получать высшее образование не только в своей стране — это норма», — рассказали организаторы мероприятия.

На презентацию специально приедет директор Карлова университета Рихард Смейкал. Ему каждый сможет задать вопросы о поступлении в вуз и бесплатном обучении в Чехии. Также гостям помогут советом специалисты компании «Заграница без границ».

«Образование за рубежом — это вопрос не эмиграции, а карьеры. Если вы хотите работать в разных странах мира, нужно учиться за границей. Если намерены жить и работать в России, то, получив колоссальный опыт учебы, жизни и работы за рубежом, вернувшись домой, вы найдете здесь наилучшее применение себе», — добавили организаторы.

Презентация состоится 3 октября в 19:00 в гостинице «Красноярск». Предварительная запись по телефону: 223-90-60 и в офисе школы иностранных языков «Окей» на ул. Ленина, 78.