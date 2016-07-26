Дайджест Newslab.ru: Откройте мост!

Отличные новости! Коммунальный мост в Красноярске хотят открыть раньше срока. Когда именно — читайте в нашей новости.

«Я улыбаюсь, а люди вокруг хмурые»: ищем рецепт победы над осенней хандрой Осенью больше всего на свете хочется зарыться в плед и никуда не выходить, но жизнь идет своим чередом. Приходится искать силы для работы, учебы, приятных встреч с друзьями и бытовых хлопот. Эксперты уверены, источником энергии могут стать даже незначительные изменения в вашем рационе. Вместе с экспертами компании «Проростки» — Натальей Тереховой и мастером по экологии питания и здоровья Людмилой Кондратьевой — постарались найти рецепт от межсезонной хандры.

«Самые страшные гетто Красноярска»: как живется возле банкротов-гигантов. Микрорайоны Гидролизный, Фестивальный и Причал растянулись вдоль улиц Рейдовой и Одесской. Тут заканчивается Красноярск: совсем рядом граница с Березовским районом. Жилые кварталы затерялись между бывшими промышленными гигантами — Енисейским ЦБК и химкобинатом «Енисей». Оба ныне банкроты, и их окрестности превращаются в царство печали. Смотрите наш фоторепортаж.

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