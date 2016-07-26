В Железнодорожном районе отметили праздник двора

Жители дома № 52 по улице Северо-Енисейской отметили преображение своего двора. Накануне к их празднику присоединился и глава Красноярска Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

За счет федеральной программы «Городская среда» во дворе появился новый асфальт, пешеходные дорожки, освещение, комфортные скамейки и современная игровая детская площадка.

«Работа была выполнена очень большая, проводились собрания с жителями, на которых мы вместе определяли каждый пункт благоустройства, утвердили проект, после чего также вместе следили за ходом работ. Здорово, что программа „Городская среда“, которую так активно поддерживают красноярцы, продолжится и в будущем году. Ведь это реальный шанс преобразить дворовые территории в соответствии с пожеланиями жильцов», — рассказала директор управляющей компании Людмила Колкова.

По словам члена совета дома Дзинтерса Эвана, участие в программе «Городская среда» показало, насколько много среди красноярцев — неравнодушных людей. «Активные жители контролировали подрядчика на каждом этапе также, как и управляющая компания. Все наши коррективы в работе учитывались. Несмотря на дождливую погоду, всё выполнено в срок. Результатом мы довольны, а главное — сердце радуется, когда видишь, сколько теперь на детской площадке детей и с каким удовольствием во дворе гуляют мамы с малышами», — отметил он.

С праздником двора и завершением ремонтных работ красноярцев поздравил глава города Эдхам Акбулатов:

«Программа „Городская среда“ преследует цель вовлечь красноярцев, жителей нашей страны в преобразование самого главного общественного пространства — двора, состояние которого во многом формирует настроение горожан. Рассчитываю, что после серьёзной работы, которую вы реализовали вместе, ваше настроение всегда будет хорошим и добрым по отношению друг к другу. Вам захочется как можно чаще встречаться и общаться в собственном дворе. Убеждён, что ваш пример вдохновит ваших соседей и поэтапно, благодаря обновлению близлежащих дворов, улица Северо-Енисейская станет одной из образцовых в нашем городе».

Материалы по теме «Наш двор стало не узнать!»: как за счет федерации навести порядок под окнами Всё о программе «Комфортная городская среда»

В Красноярске в рамках федеральной программы «Городская среда» в этом году благоустраиваются 215 дворовых территорий. На реализацию проекта из федерального бюджета направлено более 300 млн рублей. Красноярцы активно поддержали данную программу: общая сумма софинансирования составила порядка 22 млн рублей.

В настоящий момент ведётся формирование списков — участников программы по благоустройству дворовых территорий на будущий год.