Дайджест Newslab.ru: Исход Толоконского

Главная новость дня сегодня — прощание Виктора Толоконского с Красноярским краем. Губернатор (теперь уже бывший) всё же уходит. Сказал, что будет скучать, и наказал доделать все намеченные дела. Мы тоже решили попрощаться с Виктором Александровичем и собрали веселую подборку его лучших песен. Смотрите (и слушайте), какая красота!

«Плохо, что медицина стала просто бизнесом»: история одной красноярской клиники Каждый человек рано или поздно задумывается о «своем деле». Для многих оно так и остается «прожектом», некоторые начинают, но не доводят его до конца, и только единицы достигают заветной цели — создают собственный бизнес. Красноярка Лариса Бурнашева открыла свой медицинский центр, никогда не имея прямого отношения к медицине, да и в целом к предпринимательству. Сейчас центр успешно работает, а одно из основных направлений его деятельности — сопровождение беременности. Предприниматель поделилась с Newslab.ru‬ своей историей и рассказала, почему в сфере медицины врачебные принципы должны побеждать законы бизнеса.

«Мы из Дудинки!»: фотоистория про столицу Таймыра. На днях Дудинка отметила свой 350-летний юбилей. Примечательных событий за это время, надо признать, здесь было не так уж много. Но тем интереснее узнать, чем жил этот суровый городок. Его история — в сегодняшней фотоподборке Newslab.ru.

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