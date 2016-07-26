Вуди Аллен в барбершопе и концерт скандального рэпера: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 6°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 13:00 в сквере Победителей (ул. Конституции СССР, 1) школьники и жители Центрального района высадят новую аллею, в которой будут расти 68 сосен и 12 елей. Администрация района совместно с ЗАО «Полюс» проводит акцию, направленную на озеленение сквера в честь в честь года экологии в России. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В Доме искусств пройдет бесплатная презентация книги «Женская грамматика» красноярской писательницы Ольги Левской (12+). Ольга — поэт, художник, журналист, автор и ведущая передачи «Культурная среда» в медиапроекте «Радио VK», автор иллюстраций к произведениям современных авторов. На литературном вечере гости первыми смогут познакомиться с дебютной книгой Ольги Левской за чашечкой свежесваренного кофе. Начало встречи в 19:00.

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В «Эре» в рамках тура Lonely star выступит Pharaoh (16+). «Молодой исполнитель являет собой начало новой эпохи. Голос молодого поколения, его слова доносятся до сотен тысяч людей по всей России», говорится в его пафосной афише. Проверить, что на самом деле представляет из себя модный певец, можно будет сегодня в 19:00.

В конгресс-холле СФУ начнется новый сезон региональной лиги Международного союза КВН «КВН на Енисее» (12+). Приходите посмеяться над молодыми командами в 19:00.

В барбершопе KROiKA покажут моноспектакль по рассказам Вуди Аллена «Несколько необычных историй из жизни обычного мужчины» (16+). Признанный классиком при жизни, Вуди Аллен снимает в год по фильму, (а то и по два), и регулярно выступает с оркестром, играя на кларнете джаз начала XX века. Однако истинной своей страстью Аллен считает сочинение рассказов. Красноярский театр современной драматургии «Вспышка» приглашает всех, кто хочет легко и с пользой провести время на моноспектакль в настоящем баре. Всё, что вы хотели знать про мужчин, но боялись спросить. Начало в 20:00.