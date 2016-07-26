Дайджест Newslab.ru: Кто развёл Коммунальный мост?

Пока весь Красноярский край замер в ожидании назначения нового губернатора, МЧС вдруг напугало горожан сообщением о «разведении» Коммунального моста. Что это было — читайте в нашей новости.

Стритфуд «Цыпа»: летать не может Основателям сети кофеен Green house, которая из разбросанных по всему городу точек «возьми с собой» ушла в бизнес больших заведений, стало скучновато, да и в центре еще остались незанятые ресторанами лакомые места под аренду. Итогом стал стритфуд «Цыпа». Бегу проверять, купившись на веселое название.

«На словах всё просто — купил, развез, продал»: подводные камни оптового бизнеса Каждый человек рано или поздно задумывается о «своем деле». Для многих оно так и остается прожектом, некоторые начинают, но не доводят его до конца, и только единицы достигают цели — создают собственный бизнес. Предприниматель Ольга Найдишкина много лет работает в сфере оптовых поставок и розничной торговли продуктами. Но в каждом бизнесе есть свои подводные камни. Newslab.ru‬ выяснил, какие трудности влечет работа с продовольствием и как с ними справиться.‬

Самые горячие новости:

Красноярцев возмутили дорогие конфеты с червяками

В Красноярске до 100 лет чаще доживают женщины

Утром на Красрабе горели два трамвая (видео)