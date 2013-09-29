В Красноярском крае автомобилист засудил мэрию за разбитое лобовое стекло

Суд обязал муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» города Шарыпово заплатить компенсацию автомобилисту, чья машина была повреждена упавшей с дерева веткой. В марте 2016 года шарыповец за рулем автомобиля Subaru Legasy Outback двигался по одной из улиц города, когда на его автомобиль упала большая ветка со стоящего рядом тополя и повредила лобовое стекло, правое зеркало заднего вида и правую переднюю боковую стойку автомобиля.

Мужчина обратился в суд, ответчиком назначили муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» города Шарыпово, в чьи обязанности входила обрезка деревьев.

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Было установлено, что ответчик исполнил свои обязанности ненадлежащим образом: «Деревья вдоль дороги были старыми, их должны были спилить, однако городские службы этого не сделали», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

Суд постановил взыскать со «Службы городского хозяйства» в пользу автомобилиста 77,4 тысячи рублей: 74,9 тысячи рублей за ремонт автомобиля, а также 2,5 тысячи рублей за уплату госпошлины.