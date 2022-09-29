Будущих красноярских полицейских начнут готовить со школы (видео)

В Красноярске открылся первый полицейский класс — его создали на базе средней общеобразовательной школы № 19 (ул. Толстого, 43). Эта школа давно сотрудничает с городской полицией в рамках так называемых правоохранительных классов. Но теперь обучение будет проходить по особой программе — с углубленным изучением российского законодательства.

Школьников ждет правовая и психологическая подготовка, занятия по рукопашному бою, огневой подготовке, а также практическое ознакомление с работой различных служб и подразделений полиции.

«Только профессиональная подготовка на ранней стадии профориентации позволит нам в будущем сформировать надлежащим образом высокоподготовленный профессиональный полицейский корпус. А самое главное — они получат необходимые знания и будут понимать что такое полиция, смогут оказать помощь гражданам в любой ситуации и самое главное — станут полноправными гражданами своей страны», — отметил начальник МУ МВД России «Красноярское» Геннадий Березин.

25 учеников полицейского класса получили из рук начальника свои первые «удостоверения», которые теперь будут указывать на их принадлежность к новому для них статусу.

В скором времени в Красноярске планируют открыть еще один такой класс. Однако обучение полицейских классах не будет давать приоритетов при поступлении в вуз МВД.