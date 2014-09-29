В субботу по Красноярску проедет колонна байкеров в сопровождении полиции

В субботу, 30 сентября, в Красноярске состоится официальное закрытие мотосезона-2017. По традиции, сотрудники мотовзвода полка ДПС города официально закроют сезон работы вместе с красноярскими байкерами.

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В 2 часа дня мотоциклисты соберутся на острове Татышев. Оттуда они стартуют в 16:30 часов. Через Октябрьский мост они выедут на проспект имени газеты «Красноярский рабочий», затем — на 4 мост, улицу Дубровинского и Белинского.

Сопровождать мотоциклистов будет мотовзвод полка ДПС. Мотоинспекторы уже подвел итоги своей работы за прошедший сезон. За 3 летних месяца они привлекли к ответственности за различные нарушения ПДД 646 водителей мотоциклов и 151 водителя мопедов (летом 2016 года инспекторы привлекли к административной ответственности более 680 мотоциклистов и 350 мопедистов).

«Инспекторы на мотоциклах только за минувшее лето оформили 77 ДТП, задержали 189 водителей, не имеющих права управления, 109 транспортных средств было эвакуировано и поставлено на специализированные стоянки. Также инспекторы пресекли более 30 нарушений ПДД детьми», — рассказали в пресс-службе полка ДПС.

Отметим, после закрытия мотосезона инспекторы будут нести службу на патрульных автомобилях, мотоциклы оин поставят на зимнюю консервацию.