На выходные дорожники перекроют перекресток улиц Северной и Железнодорожников

Ради ремонта ул. Северная на выходные закроют проезд по ул. Железнодорожников. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Игорь Воевалко.

Схема движения на перекрестке улиц Железнодорожников и Северная изменится сегодня в 23:00.

«До шести часов утра понедельника, второго октября, ограничивается сквозной проезд на этом перекрестке. Это связано с тем, что там будет асфальтирование», — пояснил Игорь Воевалко.

Он не исключил, что движение могут открыть раньше — все зависит от скорости работы подрядчика и погодных условий.

Представитель МКУ «УДИБ» рассказал о еще одном перекрытии — скоро ремонт начнут на ул. Горького на участке от ул. Республики до ул. Ады Лебедевой. Точные сроки начала работ объявят на следующей неделе.