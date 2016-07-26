В Железнодорожном районе отключат холодную воду

2 октября в Железнодорожном районе будет сдана в эксплуатацию новая магистральная сеть холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Для подключения последнего участка трубопровода в понедельник, 2 октября с 9.30 до 23.00 будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

Копылова, 44, 48, 50, 66;

Пролетарская, 31, 47;

Ладо Кецховели, 28.

Менжинского, 11, 15,15а ,17.

Холодную воду будут подвозить с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00. Точки стоянки автоцистерны — ул. Копылова, 66, 50, 48.

В этом году от ул. Ладо Кецховели, 28 до ул. Копылова, 36 было капитально отремонтировано 1 300 погонных метров труб холодного водоснабжения. Одновременно с ремонтом сетей подрядчик проводит восстановление нарушенного благоустройства.