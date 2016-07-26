Дайджест Newslab.ru: Антитоп шиномонтажек и открытие Коммунального

Нового губернатора нам пока не назначили, зато Коммунальный мост обещают открыть уже на выходных. Когда — читайте в нашей новости.

«Хватит с меня этого сервиса!»: за что ненавидят шиномонтажки Красноярска? Синоптики обещают, что зима в Красноярске наступит совсем скоро, а значит, пора задуматься о смене резины на своем автомобиле. Мы собрали самые гневные отзывы красноярцев на сервисе Flamp.ru, чтобы вы знали, на какую шиномонтажку лучше не соваться. Будем умнее вместе!

Кино на выходных: «Крушение белого дома», «Наемник» и короткий метр. Президент Никсон отправляется в отставку, агенты ЦРУ спасают мир от Третьей мировой, брат выручает брата, а узник концлагеря бреет нациста.

«Сквозь войну и страдания»: как создавался КрасГМУ. Развитие высшего медицинского образования в Красноярске началось в годы Второй мировой войны. В оперативном порядке в тяжелейших условиях военного времени на красноярской земле был образован мединститут для помощи советским солдатам. Однако после Победы встал вопрос о его ликвидации. Краевой власти удалось отстоять вуз, и в этом году уже в качестве одного из передовых медицинских университетов России он отмечает свое 75-летие. Рассказываем об истории основания КрасГМУ в фотографиях.

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