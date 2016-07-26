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В Красноярске выберут «супербабушку»
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В Красноярске выберут «супербабушку»

29 сентября 17:48
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30 сентября с 12:00 до 15:00 в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) пройдет общегородской конкурс «Супербабушка», приуроченный к празднованию Дня пожилых людей. Бороться за это звание будут семь участниц.

В конкурсе примут участие женщины в возрасте от 45 лет и старше, ведущие здоровый образ жизни и активно участвующие в общественной жизни. Обязательное требование к конкурсанткам — наличие внуков. Конкурс пройдет в три этапа: «Будем знакомы», «Таланты и поклонники» и «Лучшие бабушкины пироги».

В первом этапе бабушкам предстоит оригинально познакомиться со зрителями и произвести яркое впечатление. Во втором этапе участницы будут демонстрировать все свои таланты: творческие, спортивные, артистические. В завершение конкурса жюри оценит домашнее задание — заранее приготовленные пирожки по фирменным рецептам.

В состав жюри войдут представители общественных организаций, отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю, главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска.

В Красноярске пройдет конкурс «Супербабушка»
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
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По итогу всех пройденных этапов участница, набравшая наибольшее количество баллов, получит звание «Супербабушка — 2017», а также призы от партнеров конкурса. Остальные участницы будут награждены в различных номинациях: самая артистичная, хозяйственная, обаятельная, талантливая, спортивная и так далее.

Впервые конкурс «Супербабушка» прошел в Красноярске в 2015 году в рамках выставки «Дни старшего поколения».

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