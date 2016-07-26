На проспекте Металлургов сгорела база отдыха

Пожар в садовом обществе около моста «777» в Красноярске напугал жителей города. О большом количестве пожарных машин, следующих по пр. Металлургов и столбе черного дыма, поднимающемся над районом рассказали красноярцы.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар на пр. Металлургов, 2д стр. 10 начался около 16:00. За час он распространился на площадь в 100 кв. метров. К настоящему времени пожар локализовали, но еще не потушили.

Как пояснили очевидцы, пожар начался с отдельно стоящей бани на территории базы отдыха «Елки». В происшествии никто не пострадал и не погиб. Причины пожара установят после окончания тушения.