В Норильске и Дудинке проходят мероприятия по профилактике ВИЧ

Краевой центр СПИД совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» начинает цикл профилактических мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД на севере региона. Со 2 по 7 октября жители Норильска и Дудинки смогут узнать больше о вирусе, его распространении и способах защиты.

На территории городов пройдут семинары для рабочих, предпринимателей, представителей социальной сферы и общественных организаций. Специалисты Краевого Центра СПИД организуют встречи с руководителями предприятий, представителями муниципальных СМИ, учреждений здравоохранения, молодежной политики.

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В мероприятиях будут задействованы волонтеры, которые раздадут горожанам буклеты с полезной информацией о защите от инфекции. На предприятиях, в общественном транспорте и на остановках появятся плакаты, будет организована трансляция видеороликов и аудиопередач. Кроме того, жители смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Напомним, профилактические мероприятия проходят в разных районах края. За два месяца специалисты Центра СПИД побывают в семи территориях. Акция уже прошла в Богучанском и Кежемском районах, городе Канске.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.