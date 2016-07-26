Дайджест Newslab.ru: Дерзкие и ранимые депутаты

Александр Усс раскритиковал подготовку Красноярска к Универсиаде. По его мнению, задачи подготовки к Универсиаде не сводятся к проведению спортивных мероприятий и «нескольким потрепанным флагам, которые иногда нужно менять». Подробности — в нашей новости.

Дерзкие и ранимые: как мы депутатов Горсовета к психологу водили Как вы помните, пару лет назад мы уже «водили» красноярских депутатов к психологу. Это было одновременно и смешно, и жутко занимательно. Вот и на этот раз дипломированный специалист по блогам народных избранников легко смогла раскусить их тайные мотивы, страхи и желания, и вывела их на чистую воду. Сияющие единороги провинциальной политики оказались на деле теми ещё тёмными лошадками!

«Не бойтесь экспериментировать»: разбираемся в грузинских специях и деликатесах Скорее всего, вы много раз слышали о специях и пряностях из Грузии. Оказывается, приправы солнечной страны годятся не только для приготовления лобио, чахохбили, пхали, харчо и других ярких блюд, но и для традиционных сибирских рецептов. Выяснили, почему не стоит бояться новых специй и как использовать грузинские приправы и другие пряности в повседневной готовке.

«Свободу малькам!»: как в Красноярске прошел День Енисея. 30 сентября на Ярыгинской набережной в Красноярске прошел очередной экоквест «День Енисея». Ребята не просто убирали мусор и выпускали мальков осетра в реку, но и приняли участие в «Чистых играх» — командных соревнованиях на интерактивной платформе. Команды, набравшие больше всего баллов, получили призы. Смотрите, как это было!

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