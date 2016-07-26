Правила электролиза и история большой любви: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём составит 7°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 10:30 начнется инспекция хода ремонта участка от ул. Маерчака до ул. Озерной. В результате ремонта на улице Северной дорожное полотно будет увеличено до шести полос и обустроена ливневая канализация. Подробнее читайте на Newslab.ru.

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В 13:00 в Ньютон Парке начнется мастер-класс «Электролиз» (6+). На занятии участники изучат процесс электролиза и затем методом химического «рисования» на алюминиевой пластине изготовят необычный брелок. Научный сувенир можно забрать с собой на память.

В 16:00 юных красноярцев приглашают на мастер-класс «История искусства для самых маленьких» (5+). В игровой форме дети узнают, что такое искусство, какое искусство считается изобразительным, изучают художественные стили и направления, научатся разделять архитектуру от скульптуры. Каждое занятие — это лекция-игра, состоящая из двух частей: познавательной и творческой. Место действия: Мечта.

Провести романтический вечер красноярцев приглашают в Театр им. А.С. Пушкина на спектакль о большой настоящей любви «Филумена Мартурано» (18+). Начало спектакля в 19:00.

В 20:35 в Красноярске можно будет увидеть душераздирающий триллер-ограбление с Робертом Паттинсоном «Хорошее время» (18+). По сюжету отчаявшийся найти работу и достать деньги на оплату счетов главный герой планирует ограбление банка.