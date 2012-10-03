Красноярский горсовет не утвердил конкурсную комиссию для выборов мэра

Депутаты Красноярского горсовета не стали голосовать за своих коллег, которые должны были войти в состав конкурсной комиссии по выборам главы Красноярска.

Сегодня состоялась внеочередная сессия городского парламента, которая должна была утвердить пятерых членов конкурсной комиссии из числа депутатов. Однако ряд депутатских объединений отказался принимать такое решение, сославшись на то, что положение о конкурсе принималось второпях и в интересах одного человека.

«Комиссия формируется на основе принципа „мы вас всех победим“, не учитывая мнения остальных», — пояснил свою позицию депутат горсовета Владимир Егоров.

Также депутаты отметили проблемы с той частью комиссии, которую делегирует краевая власть.

«Эта ее часть делегирована бывшим губернатором, который не будет ближайшие пять лет разделять ответственность за происходящее в городе», — завил депутат горсовета Аркадий Волков.

В результате этих обсуждений повестка сессии не была принята — за нее проголосовало лишь 18 из 28 депутатов, чего оказалось недостаточно, чтобы продолжить работу.

Для очередной попытки утверждения состава комиссии депутаты соберутся 5 октября. Однако для голосования им будет предложен все тот же проект.