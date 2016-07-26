Кредит на развитие бизнеса или покупку недвижимости можно получить на выставке в «Сибири»

Более 15 крупных банков примут участие в ежегодных мероприятиях — Форуме предпринимательства Сибири и Ярмарке недвижимости, которые пройдут в Красноярске с 19 по 21 октября.

Свои услуги по кредитованию бизнеса предложат такие ведущие кредитные организации, как «БАРС Банк», «ВТБ 24», «ДельтаКредит», «МОСОБЛБАНК», «РОСБАНК», «Сбербанк России», «Связь-Банк», «Газпромбанк», «Бинбанк», «Дальневосточный банк», «Ланта-Банк», «Совкомбанк» и другие.

Специалисты подберут для посетителей кредиты на индивидуальных условиях или кредитные линии на создание и развитие бизнеса, строительство, ремонт, покупку недвижимости, путешествие и другие желания, а также предложат помощь персонального менеджера при оформлении сделки.

Каждый гость мероприятия сможет узнать информацию о документах, необходимых для получения кредита и рассчитать в режиме реального времени полную стоимость кредитного продукта с учетом размера и срока займа, процентной ставки и комиссии.

«Учитывая, что летом этого года ЦБ России снизил ключевую ставку до 9 % годовых, многие банки предлагают своим потребителям выгодные кредиты. К примеру, с 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке до 7,4 %. Как говорят аналитики, это рекордное снижение ставки за последние несколько лет. На нашей площадке можно будет узнать обо всех предложениях сразу от многих банков и выбрать наиболее подходящий, тем более что сейчас каждый из них готовит оптимальные варианты кредитования с учетом последних тенденций рынка», — комментирует директор выставочных проектов Вячеслав Зарубин.

Пообщаться с представителями кредитных организаций можно с 19 по 21 октября в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) на Форуме предпринимательства Сибири и Ярмарке недвижимости. Вход свободный.