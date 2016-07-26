«Физрук» из популярного телесериала провел урок для красноярских студентов

Известный персонаж Фома из популярного сериала «Физрук» на ТНТ провел разминку на уроке физкультуры для красноярских студентов Сибирского университета науки и технологий.

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Педагог в узнаваемом образе показал студентам свои авторские приемы игры в баскетбол, а также принял у учащихся нормы ГТО по подтягиванию, отжиманию и бегу на дистанции. Все участники урока физкультуры получили специальные подарки от Фомы.

В заключение физрук настоятельно рекомендовал студентам поддерживать физическую форму и сохранять любовь к активному образу жизни.

«Мы решили организовать такую акцию с целью популяризации занятий физической культурой в университетах. И для того, чтобы ребята понимали, что физра — это нескучный предмет, на котором всегда можно и даже нужно импровизировать», — рассказала pr-менеджер телеканала ТНТ в Красноярске Ирина Прудиус.

Финальный сезон «Физрука» стартует 9 октября в 20:00 на телеканале ТНТ.