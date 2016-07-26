Дайджест Newslab.ru: Кто лечит наших детей

Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов может потерять поддержку исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса на выборах мэра. Об этом Newslab.ru рассказал информированный источник.

«Лечить стало проще, но врачей всё меньше»: откровения красноярского педиатра. Педиатрия — непростая отрасль медицины. Дети болеют чаще, чем хотелось бы, родители паникуют и обычно первым делом обвиняют во всем врачей. Мы поговорили с опытным детским педиатром одной из больниц Красноярска о том, чем чаще всего болеют современные дети и есть ли вред от прививок, а также узнали о главных проблемах российской медицины.

Квиз: Что вы знаете о СПИДе? По данным краевого центра СПИД, 32 495 жителей Красноярского края имеют диагноз ВИЧ+, а каждый третий инфицированный россиянин даже не догадывается о своем статусе. Насколько хорошо вы осведомлены о заболевании, которое пока не научились лечить, но о котором необходимо знать больше каждому из нас? Пройди наш квиз и получи возможность выиграть годовой запас презервативов.

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