Для красноярцев устроят двухдневный праздник в честь открытия магазина «Галамарт»

Уже восьмой по счету магазин постоянных распродаж «Галамарт» откроется в Красноярске. 7 и 8 октября всех гостей нового магазина на улице Щорса, 44 ждут шок-цены, специальные предложения, конкурсы и подарки.

Например, махровые полотенца в дни открытия будут стоить всего 89 рублей, стиральный порошок весом 3 кг — 199 рублей, а электрический чайник — 299 рублей. Кроме того, 7 и 8 октября, а также еще несколько дней после будут действовать сниженные цены на сковородки, блендеры, удлинители, тепловентиляторы, салфетки, губки и многое другое.

Магазин «Галамарт»

Cайт: vk.com/galamart_official

Горячая линия: 8-800-333-4-000 (звонок бесплатный из любого города) Адрес нового магазина в Красноярске: ТЦ «Мави», ул. Щорса, 44Cайт: www.galamart.ru Горячая линия:(звонок бесплатный из любого города)

Каждый посетитель при покупке от 500 рублей получит гарантированный подарок. Приятные презенты будут выдаваться в первые два дня работы магазина с 9 утра и до 9 вечера. Вечером 8 октября в 18:00 состоится вручение главного подарка — телевизора. Его обладателем станет самый везучий красноярец.

«Галамарт» — это низкие цены, огромый выбор и постоянные распродажи товаров народного спроса. Здесь вы найдете всё, что необходимо в доме: кухонная утварь, предметы для сада и дачи, детские игрушки, спортивный инвентарь, инструменты и массу другого. Ассортимент сети «Галамарт» включает более 7 тысяч наименований товара.

Организатор: ИП Тарасова Вера Николаевна, ИНН 660307480961, ОГРНИП 316965800188410, подробную информацию о количестве призов и условиях по тел. 8-800-333-4-000 (по России звонок бесплатный).