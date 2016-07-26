«Миссия Марс» и Beat Weekend: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём составит 5°C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Материалы по теме В Красноярске в третий раз пройдет фестиваль NAUKA 0+

В 11:00 в Красноярске откроется интерактивная выставка «Миссия Марс», где можно будет узнать о перспективах покорения Марса, как человек ведет себя в космическом пространстве и какие аппараты изучают Марс. Открытие выставки даст официальный старт Всероссийскому фестивалю науки NAUKA 0+, который уже в третий раз пройдёт в Красноярске. Интерактивная выставка «Миссия Марс» размещена в детском технопарке «Кванториум» (ул. Дубровинского, 1И).

В 18:30 красноярцев приглашают в Музейный центр «Площадь мира» на семинар «Проявка черно-белой пленки» (16+). На занятии участники получат теоретические знания и навыки, чтобы самостоятельно проявлять плёнки и получать стабильные и предсказуемые результаты. Дополнительная информация по телефону +7 (965) 902-41-58.

В 19:00 в Доме актёра начнется спектакль «Ё-МОЁ» (16+). Комедия в стиле народного фильма «Любовь и голуби», где есть любовь, страсть, дружба, измена и разные неожиданные ситуации.

Cегодня в Красноярске начинается фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend (18+). Задача проекта — дать возможность молодым людям по всей стране увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и героях, которые им интересны и близки. Открывает фестиваль документально-игровая картина «Все эти бессонные ночи», который можно увидеть в Доме кино в 20:00.