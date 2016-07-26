Мстительному жителю Красноярского края грозит тюремный срок за поджог

В городе Енисейске Красноярского края полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля. Накануне с заявлением в полицию обратилась 34-летняя жительница Енисейска, которая рассказала, что неизвестные подожгли ее автомобиль Chevrolet, припаркованный около дома.

Сотрудники полиции предположили, что к преступлению может быть причастен бывший сожитель хозяйки автомобиля. На мужчину составили ориентировку и распространили ее. Через четыре часа 34-летнего енисейца задержали.

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Как пояснили в полиции, мужчина поджег автомобиль своей бывшей возлюбленной из мести. Добавим, Chevrolet выгорел не полностью, его удалось потушить.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», жителю Енисейска грозит до 5 лет лишения свободы.